FT: Трамп призвал Зеленского принять предложение РФ или быть уничтоженным

Разговор президента США и Владимира Зеленского несколько раз перерастал в перепалку, а американский президент при этом "постоянно сквернословил", отмечает газета

Владимир Зеленский (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) © Andrew Harnik/ Getty Images

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне 17 октября призвал Владимира Зеленского принять условия России для прекращения конфликта, предупредив, что в ином случае его страна может быть уничтожена. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейские источники, осведомленные с ходом переговоров в Белом доме.

По их информации, разговор Трампа и Зеленского несколько раз перерастал в перепалку, а американский президент при этом "постоянно сквернословил". Собеседники издания также сообщили, что американский лидер отбросил в сторону карты с линией текущего боевого соприкосновения, настаивая на том, чтобы Украина отдала России полностью Донбасс.

Как сообщил Financial Times один европейский чиновник, имя которого не называется, Трамп якобы предупредил Зеленского: "Если [Путин] захочет, он уничтожит тебя". Источник газеты добавил, что президент США во время пятничной встречи якобы повторял аргументы российской стороны относительно конфликта, призывая собеседника принять предложение Москвы.

"Зеленский был настроен очень негативно после встречи", - сообщил один из собеседников газеты. Говоря о настроении среди европейских лидеров после этих переговоров, он сказал, что они "не настроены оптимистично, но смотрят с прагматизмом, планируя следующие шаги".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. При этом ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".