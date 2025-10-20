Родриго Пас побеждает на выборах президента Боливии

Согласно данным предварительного подсчета 97,53% голосов избирателей, за него проголосовали 54,54%

Редакция сайта ТАСС

Родриго Пас © AP Photo/ Freddy Barragan

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Сенатор Родриго Пас побеждает во втором туре выборов президента Боливии. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета 97,53% голосов избирателей, которые опубликовал Верховный избирательный суд южноамериканской страны.

Читайте также

Экс-президент и сын президента. Кто борется за кресло лидера Боливии

Согласно этим данным, за Паса из центристской Христианско-демократической партии проголосовали 54,54%, за экс-президента (2001-2002) Хорхе Кирогу, представляющего правый альянс "Свобода и демократия", - 45,46%