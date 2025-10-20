Соперник поздравил Родриго Паса с победой на выборах президента Боливии

Хорхе Кирога отметил, что его команда получила сообщения о нарушениях в ходе подсчета голосов и намерена следить за рассмотрением апелляций, но признает итоги выборов

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 октября. /ТАСС/. Бывший президент Боливии (2001-2002) Хорхе Кирога поздравил своего соперника Родриго Паса с победой во втором туре выборов главы государства.

"Я позвонил Родриго Пасу. Я поздравил его", - сказал Кирога, выступая перед своими сторонниками.

Экс-глава государства отметил, что его команда получила сообщения о некоторых нарушениях в ходе подсчета голосов и намерена следить за рассмотрением всех апелляций, но признает итоги выборов. "Мы не можем создавать Боливии еще больше проблем, когда люди страдают. <...> Мы не считаем возможным добавлять к этим экономическим страданиям политические сложности", - сказал он. На словах о признании поражения в зале стали звучать возмущенные выкрики, но Кирога попросил сторонников успокоиться.

Ранее Верховный избирательный суд Боливии опубликовал предварительные результаты подсчета голосов, согласно которым Пас заручился поддержкой 54,61% избирателей. Как заявил на пресс-конференции председатель Верховного избирательного суда Оскар Ассентеуфель, эти итоги носят предварительный характер, "тенденция необратима".

Пас, сын экс-президента Боливии Хайме Паса Саморы, руководившего страной в 1989-1993 годы, предлагает децентрализацию экономики путем перераспределения налоговых поступлений в пользу регионов и муниципалитетов, а также внедрение программы доступных кредитов и предоставление налоговых льгот для поддержки малого и среднего бизнеса. При этом политик выступает против привлечения кредитов международных финансовых организаций для осуществления своей программы. Пас считает необходимой активизацию контактов Боливии со всем миром, отдавая приоритет восстановлению отношений с США и развитию регионального сотрудничества, в том числе в рамках Южноамериканского общего рынка (Mercosur).

Избранный президент вступит в должность 8 ноября.