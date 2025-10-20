Вэнс считает, что путь к миру в Газе будет полон "взлетов и падений"

Вице-президент США назвал обоснованным ответ Израиля на действия ХАМАС в анклаве

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Sven Hoppe/ picture alliance via Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне нарушений режима прекращения огня в секторе Газа заявил, что, по его мнению, путь к мирному урегулированию в анклаве будет полон "взлетов и падений".

"Мы считаем, что есть наилучшие шансы на устойчивый мир. Но даже если все сложится, будут взлеты и падения, и мы намерены следить за ситуацией", - приводит его слова Agence France-Presse.

Вэнс добавил, что считает обоснованным ответ Израиля на действия радикального палестинского движения ХАМАС в Газе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучит и надлежащим образом разберется с нарушением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее военные уточнили, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.