Politico: ЕС вряд ли быстро согласует экспроприацию активов России для Украины

По данным издания, быстрое достижение соглашения маловероятно из-за противодействия Бельгии и Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Страны ЕС вряд ли смогут быстро достичь соглашения по использованию замороженных в Европе российских суверенных активов на нужды Украины из-за противодействия Бельгии и Венгрии. Об этом сообщило европейское издание Politico.

По его информации, три представителя европейской дипломатии сообщили журналистам в преддверии министерской встречи ЕС в Люксембурге, что быстрое достижение соглашения по "репарационному кредиту" для Киева маловероятно из-за опасений Бельгии, на территории которой заморожена большая часть активов РФ, а также решительного противодействия Венгрии.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.