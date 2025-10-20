Каллас: в ЕС еще не договорились об экспроприации активов России

Глава евродипломатии надеется на прогресс по этому вопросу на саммите 23-24 октября

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Pascal Bastien

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Страны ЕС до сих пор не достигли компромисса по экспроприации активов России по так называемой схеме репарационного кредита, но рассчитывают добиться прогресса на саммите 23-24 октября. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Мы предложили "репарационный кредит". Мы достигли прогресса, но мы пока еще не там. Я надеюсь, что будет больше прогресса на саммите", - сказала Каллас.

Она признала наличие серьезных разногласий по этой теме, подчеркнув, что для этого "нужен компромисс" и Еврокомиссия работает над "мерами солидарности" для Бельгии по распределению между странами ЕС финансовых рисков.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.