Министр юстиции Франции назвал провалом властей ограбление Лувра

Жеральд Дарманен также выразил уверенность, что злоумышленники будут задержаны

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Министр юстиции и бывший глава МВД Франции Жеральд Дарманен считает ограбление Лувра провалом властей республики.

"Я понимаю, что невозможно обеспечить безопасность всех мест, но ясно одно: мы допустили провал. Если можно поставить подъемник посреди Парижа, подняться за несколько минут, похитить бесценные украшения и выставить Францию в столь позорном свете, то это значит, что мы не справились", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

Дарманен также выразил уверенность, что злоумышленники будут задержаны. "Полиция в конце концов всегда побеждает", - заметил он.