Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Министр юстиции Франции назвал провалом властей ограбление Лувра

Жеральд Дарманен также выразил уверенность, что злоумышленники будут задержаны
Редакция сайта ТАСС
07:03

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Министр юстиции и бывший глава МВД Франции Жеральд Дарманен считает ограбление Лувра провалом властей республики.

Читайте также

Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

"Я понимаю, что невозможно обеспечить безопасность всех мест, но ясно одно: мы допустили провал. Если можно поставить подъемник посреди Парижа, подняться за несколько минут, похитить бесценные украшения и выставить Францию в столь позорном свете, то это значит, что мы не справились", - сказал министр в эфире радиостанции France Inter.

Дарманен также выразил уверенность, что злоумышленники будут задержаны. "Полиция в конце концов всегда побеждает", - заметил он. 

Франция