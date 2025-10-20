Орбан: встреча Путина и Трампа имеет для Венгрии экзистенциальное значение

Мероприятие может положить конец конфликту на Украине, который мешает нормальному развитию венгерской экономики, заявил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште будет иметь экзистенциальное значение для Венгрии, поскольку может положить конец конфликту на Украине, который мешает нормальному развитию венгерской экономики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с подготовкой российско-американского саммита.

"За первые три года российско-украинской войны Венгрия потеряла 9,1 трлн форинтов (€23,4 млрд). Это означает, что потери на каждую семью составили более 2 млн форинтов (около €5 тыс.)", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Цены на энергоносители и газ выросли, инфляция резко пошла вверх, санкции нас ослабили, объем торговли сократился, процентные ставки повысились, финансирование страны стало дороже. Если нам удастся положить конец войне, все это прекратится. Венгерская экономика наконец сможет вздохнуть с облегчением, и мы сможем вернуться к довоенному росту. Все будут зарабатывать больше, и даже хлеб подешевеет", - отметил Орбан.

"Поэтому успех мирного саммита в Будапеште отвечает фундаментальным экзистенциальным интересам Венгрии. Давайте сделаем для него все, что в наших силах!" - заключил премьер.

В четверг, 16 октября, Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".