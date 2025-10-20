Коммунисты хотят стать ядром объединенной оппозиции в парламенте Молдавии

ПКРМ изучит возможности создания в ближайшем будущем широкомасштабной Патриотической Коалиции

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), прошедшая в парламент в составе Патриотического блока, созданного вокруг Партии социалистов (ПСРМ), создаст отдельную фракцию и намерена стать ядром объединенной оппозиции. Об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба ПКРМ.

"ПКРМ считает необходимым взять на себя роль ядра для объединения политического класса и всего общества на принципах патриотизма, защиты национальных интересов и укрепления суверенитета Молдавии. В этой связи партия инициирует изучение возможности создания в ближайшем будущем широкомасштабной Патриотической Коалиции, открытой для участия всех политических сил, общественных организаций, разделяющих эти базовые ценности", - говорится в документе.

Ранее руководитель партии, бывший президент Молдавии Владимир Воронин заявил о том, что не заинтересован в сохранении избирательного Патриотического блока после выборов и коммунисты создадут отдельную фракцию в парламенте. Со своей стороны социалисты выступили с заявлением, что обсудят вопрос формирования парламентской фракции после утверждения результатов голосования. А лидер входящей в блок партии "Будущее Молдовы" и бывший премьер Василий Тарлев заявил, что его партия выступает за сохранение единства Патриотического блока, и призвал коммунистов не спешить с решением о выходе из него.

По данным Центральной избирательной комиссии, учрежденная президентом Молдавии Майей Санду Партия действия и солидарности получает 55 мандатов в 101-местном парламенте - на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года. Сформированный вокруг ПСРМ Патриотический блок получает 26 мандатов. Из них 8 - представители ПКРМ. В парламент также проходит блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6). Итоги выборов подтвердил Конституционный суд, несмотря на то что Патриотический блок обвинил власти в фальсификации итогов голосования и оспорил их в суде.