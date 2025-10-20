Премьер Польши исключил давление на Киев в вопросе уступки территорий

По оценке Дональда Туска, уступки никогда не были путем к справедливому и постоянному миру

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил категорически против возможных уступок со стороны Украины ради урегулирования кризиса.

19 октября президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что завершение конфликта на Украине будет означать утрату Киевом территорий.

"Никто из нас не должен оказывать давление на Зеленского в вопросе территориальных уступок", - написал польский премьер в Х. По его оценке, "уступки никогда не были путем к справедливому и постоянному миру".

В ЕС без оптимизма

По сообщению агентства Reuters, 17 октября во время встречи с Зеленским Трамп добивался, чтобы тот согласился уступить России часть территории. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит в Белый дом и встреча с Трампом прошли не так, как рассчитывал Зеленский.

Переговоры в Вашингтоне не только разочаровали Киев, но и изменили повестку предстоящих встреч глав МИД стран Евросоюза, "коалиции желающих" и саммита ЕС, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, крупные европейские чиновники проведут несколько следующих дней, работая "сверхурочно", для создания плана действий в отношении Украины на случай "чрезвычайных ситуаций".

Помимо этого, разговор Трампа и Зеленского дал понять европейцам, что "США не собираются помогать Украине" и что ожидать "стратегических сдвигов" от Вашингтона в пользу Киева не стоит. По словам другого чиновника, даже небольшие дипломатические победы Украины стало "крайне трудно закрепить".

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после плебисцита, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине.