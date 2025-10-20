Медведчук: Зеленский в Вашингтоне пытался купить Трампа, но потерпел фиаско

По словам главы движения "Другая Украина", американский президент играл с Владимиром Зеленским как кошка с мышкой

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский на последних переговорах в Вашингтоне пытался продать президенту США Дональду Трампу "эфемерное наступление и несуществующую военную промышленность Украины", а в итоге потерпел фиаско, так и не поняв, что с ним играют как кошка с мышкой. Об этом написал глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Стимулом дать ракеты "Томагавк" были намеки Зеленского на новое наступление, которое передача Киеву их якобы обеспечит. Ну что сказать? Смешно, шутка удалась. Нелегитимный повелся на розыгрыш Трампа относительно возможности ВСУ "дойти до границ 1991 года и далее". Неужели профессиональный комик не понял, что его троллят? Зеленский, как ребенок, купился и попытался продать наступление, которое не в силах организовать, полагая, что Трамп ни о чем не догадается", - отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Кроме того, продолжил политик, Зеленский предложил в обмен на американское вооружение сделанные из китайских запчастей беспилотники. "То есть, кроме эфемерного наступления была предложена несуществующая военная промышленность Украины от китайского производителя. И на это Зеленский пытался купить Трампа", - констатирует Медведчук.

"Нелегитимный потерпел фиаско из-за собственного непрофессионализма, глупости и примитивной хитрости, которую не представляет труда разгадать", - считает лидер "Другой Украины".

По его словам, американский президент играл с Зеленским как кошка с мышкой, даже поинтересовался, что он думает о возможной перспективе строительства туннеля между США и Россией.

Сейчас же, подытожил Медведчук, лживыми слезами и соплями Зеленский хочет замаскировать главный итог своего визита. "Его просто выкинули из переговорного процесса. Журналистам он лживо заявил, что главный вопрос переговоров - территориальный, - продолжил он. - Однако проблема вовсе не в территориях, нелегитимный опять пытается пойти на примитивную хитрость. Он требует остановить российское наступление, чтобы начать переговоры".