Антикоррупционный комитет Армении решил задержать мэра Гюмри Гукасяна

Сотрудники полиции и комитета находятся в здании мэрии и пытаются задержать мэра, однако собравшиеся сторонники не пускают их в кабинет

Редакция сайта ТАСС

© Александр Патрин/ ТАСС, архив

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Антикоррупционный комитет Армении принял решение задержать мэра Гюмри, второго по величине города Армении, Вардана Гукасяна, а также семерых сотрудников администрации города из-за подозрения во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники полиции и комитета находятся в здании мэрии Гюмри и пытаются задержать мэра, однако собравшиеся его сторонники не пускают их в кабинет Гукасяна.

Ситуация перед зданием мэрии Гюмри остается напряженной: внутри и снаружи дежурят сотрудники полиции в масках, не давая сторонникам Гукасяна войти в здание.

Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который неоднократно намекал на необходимость "решения" этого вопроса.