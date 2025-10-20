Евродепутат Беллами: Франция больше не знает, как защищать свое наследие

Европарламентарий назвал ограбление Лувра "историческим провалом"

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Европарламентарий Франсуа-Ксавье Беллами назвал ограбление Лувра "историческим провалом", потому что, по его словам, "Франция больше не способна защитить свои самые ценные сокровища".

"Это королевские драгоценности, символ нашей истории. Считаю, что, к сожалению, этот случай был ужасно простым, поскольку [грабители] воспользовались уязвимостью системы безопасности, которая явно несовершенна, - сказал он в эфире телеканала BFMTV. - К сожалению, все меры безопасности были проигнорированы. И это пренебрежение привело к тому, что мы видим сегодня".

Политик провел параллель с разрушительным пожаром 2019 года в соборе Парижской Богоматери. "Мы видели возрождение собора Парижской Богоматери, но мы также должны были пережить [предшествовавший этому] пожар. Этот собор никогда не горел за всю свою многовековую историю <...>. И все же, даже этот пожар не стал для нас настоящим уроком - мы так и не осознали, к чему приводит халатность. В любом случае, тогда никто не взял на себя ответственность [за произошедшее]. Я думаю, это признак того, что страна больше не знает, как защищать свое наследие", - сказал Беллами.

В понедельник Лувр вновь открылся для посетителей, но часть экспозиции будет закрыта.