В ЕС назвали "не очень приятной" новость о поездке Путина в Будапешт

Однако глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас выразила пожелание, чтобы в городе состоялась встреча президента России с Владимиром Зеленским

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Брюсселю "не очень приятно", что президент России Владимир Путин приедет в Будапешт на переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Это признала глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран сообщества в Люксембурге.

"Касательно Будапешта. Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд [МУС] выдал ордер, приедет в эту страну", - сказала она.

В то же время Каллас выразила пожелание, чтобы в Будапеште состоялась встреча Путина с Владимиром Зеленским, и приветствовала "любые усилия Трампа по установлению мира на Украине".

Ранее итальянская газета La Repubblica назвала готовящийся в Венгрии саммит пощечиной Европе. Она отметила, что "европейским странам нужно будет давать разрешение на пролет президентского самолета, несмотря на санкции и ордер МУС".

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в якобы имеющей место причастности к военным преступлениям, "заключающимся в незаконной депортации населения", в том числе детей, и их перемещении в Россию. Комментируя это решение, Путин отметил, что МУС - "одна из международных организаций, юрисдикцию которых Россия не признает". В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал статут МУС "юридически ничтожным".