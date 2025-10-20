Жители Гюмри собрались в центре города, чтобы не допустить задержание мэра

Ситуация перед мэрией крайне напряженная, передают местные телеканалы

Редакция сайта ТАСС

© Официальный YouTube-канал 24TV

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Собравшиеся возле здания муниципалитета города Гюмри жители пытаются воспрепятствовать задержанию оппозиционного мэра Вардана Гукасяна в рамках уголовного дела, возбужденного Антикоррупционным комитетом страны о даче взятки в крупных размерах. Ситуация перед мэрией второго по величине города Армении крайне напряженная, передают местные телеканалы.

Возле здания муниципалитета собралось несколько тысяч человек. Периодически возникают потасовки между силовиками и гражданами, пришедшими на защиту мэра. К зданию стянуто огромное количество сотрудников правоохранительных органов, в том числе и сотрудники сил специального назначения. Внутри здания, кроме полицейских, также находятся представители Службы национальной безопасности. Граждане скандируют "Позор".

Сам Гукасян разместил в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) обращение к горожанам, в котором призывает "отстоять независимость города" и право жителей "избирать и защищать мэра".

Ранее Антикоррупционный комитет Армении заявил о решении задержать мэра Гюмри и семерых сотрудников администрации города из-за подозрений во взяточничестве. Сообщалось о том, что сотрудники полиции и комитета уже находятся в здании мэрии и пытаются задержать мэра, однако его сторонники не пускают их в кабинет Гукасяна.

Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно подвергалось критике со стороны премьер-министра Никола Пашиняна, который намекал на необходимость "решения" этого вопроса.