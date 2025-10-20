France Info: Счетная палата готовила отчет о проблемах безопасности в Лувре

По данным радиостанции, документ должен быть представлен в начале ноября

Редакция сайта ТАСС

© Александр Васильев/ ТАСС

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Счетная палата Франции последние месяцы готовила доклад о серьезных проблемах безопасности в Лувре. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Читайте также

Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

По ее данным, документ должен быть представлен в начале ноября. В нем ведомство указывает "на значительные и постоянные задержки с приведением технического оснащения самого посещаемого в мире музея к стандартам". В частности, подчеркивается, что в той части музея, где находятся "Мона Лиза" и "Галерея Аполлона" (там произошло ограбление), треть залов не оборудована камерами видеонаблюдения.

За пять лет, отметила Счетная палата, в музее было установлено всего 138 дополнительных камер. Кроме того, лишь чуть более трети залов оснащены хотя бы одной камерой наблюдения, отмечает ведомство, которое также указало на недостаток инициативы по усилению безопасности со стороны руководства музея.

"Несмотря на ежегодный эксплуатационный бюджет в €323 млн, выделенные средства крайне незначительны по сравнению с оцененными потребностями", - приводит радиостанция выдержку из отчета.

Как сообщила прокурор Парижа Лор Беко, 19 октября четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в "Галерее Аполлона", они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы.