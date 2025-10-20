Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Массовое отравление в Улан-Удэ
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Глава МВД Франции потребовал усилить охрану музеев после ограбления Лувра

Министр культуры Рашида Дати признала, что "обеспечению безопасности культурного наследия не уделялось должного внимания"
Редакция сайта ТАСС
11:10

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес на экстренном совещании в МВД республики потребовал срочно усилить меры безопасности во всех музеях страны. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на участников встречи.

Читайте также

Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

"Необходимо немедленно провести проверку всех существующих систем безопасности культурных объектов и укрепить их охрану", - приводит радиостанция слова главы ведомства.

Министр культуры Рашида Дати, также участвовавшая в совещании, признала, что "обеспечению безопасности культурного наследия не уделялось должного внимания". "Лувр слабо защищен от новых форм преступности", - отметила Дати, призвав в свою очередь к принятию срочных мер по укреплению охраны музея.

В последние месяцы по музеям Франции прокатилась волна ограблений. Так, в сентябре злоумышленники проникли в Национальный музей естественной истории, из которого похитили в общей сложности 6 кг золота. За несколько дней до этого нападению подвергся музей в Лиможе, из которого был украдены экспонаты из фарфора общей стоимостью €6,5 млн. В октябре дважды был ограблен музей Жака Ширака в Сарране (департамент Коррез в центральной Франции). Похищены коллекционные часы. Музейная мафия грабит и церкви: в октябре в коммуне Бук-Бель-Эр под Марселем был украден старинный колокол. 

Франция