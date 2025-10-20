Глава МВД Франции потребовал усилить охрану музеев после ограбления Лувра

Министр культуры Рашида Дати признала, что "обеспечению безопасности культурного наследия не уделялось должного внимания"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес на экстренном совещании в МВД республики потребовал срочно усилить меры безопасности во всех музеях страны. Об этом сообщила радиостанция France Info со ссылкой на участников встречи.

Читайте также

Украшения Наполеона и корона императрицы. Лувр ограбили за четыре минуты

"Необходимо немедленно провести проверку всех существующих систем безопасности культурных объектов и укрепить их охрану", - приводит радиостанция слова главы ведомства.

Министр культуры Рашида Дати, также участвовавшая в совещании, признала, что "обеспечению безопасности культурного наследия не уделялось должного внимания". "Лувр слабо защищен от новых форм преступности", - отметила Дати, призвав в свою очередь к принятию срочных мер по укреплению охраны музея.

В последние месяцы по музеям Франции прокатилась волна ограблений. Так, в сентябре злоумышленники проникли в Национальный музей естественной истории, из которого похитили в общей сложности 6 кг золота. За несколько дней до этого нападению подвергся музей в Лиможе, из которого был украдены экспонаты из фарфора общей стоимостью €6,5 млн. В октябре дважды был ограблен музей Жака Ширака в Сарране (департамент Коррез в центральной Франции). Похищены коллекционные часы. Музейная мафия грабит и церкви: в октябре в коммуне Бук-Бель-Эр под Марселем был украден старинный колокол.