Колумбия отозвала своего посла в США для консультаций

Американский лидер Дональд Трамп ранее заявил о возможных мерах, если Богота не активизирует борьбу с производством наркотиков

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 20 октября. /ТАСС/. Власти Колумбии отозвали для консультаций посла республики в Вашингтоне после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможных силовых мерах, если Богота не активизирует борьбу с производством наркотиков.

"Посол Колумбии в США Даниэль Гарсия-Пенья вызван на консультации к президенту Густаво Петро Уррего и уже находится в Боготе, - говорится на странице МИД Колумбии в соцсети X. - Национальное правительство объявит о своих решениях в ближайшие часы".

Петро ранее потребовал от Вашингтона объяснений после удара военных США по лодке в территориальных водах южноамериканской республики. Он отметил, что власти США "совершили убийство и нарушили суверенитет" Колумбии. По словам Петро, в результате удара был убит рыбак, который не имел отношения к торговле наркотиками.

Трамп 18 октября заявил, что американские военные уничтожили "большую подводную лодку с наркотиками", которая направлялась в сторону Соединенных Штатов. 19 октября президент США обвинил Петро в поощрении производства наркотиков, а также заявил о прекращении финансовой поддержки южноамериканской республики со стороны США. Трамп также подчеркнул, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.