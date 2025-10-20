Каллас: главы МИД ЕС не пришли к согласию по 19-му пакету санкций против России

Тему отложили до саммита сообщества 23-24 октября, отметила глава дипслужбы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Главы МИД государств - членов Евросоюза не достигли соглашения по 19-му пакету антироссийских санкций, тема будет обсуждаться на саммите сообщества 23-24 октября. Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

"Мы рассмотрели санкции. Эта тема будет обсуждаться позднее на текущей неделе", - сказала она.