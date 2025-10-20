Следственный комитет Армении инициировал дело о беспорядках у мэрии Гюмри

В рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом страны, в административном здании муниципалитета Гюмри были проведены следственные действия при содействии сотрудников полиции МВД Армении

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении возбудил уголовное производство по факту участия в массовых беспорядках и воспрепятствования осуществлению правосудия в связи с событиями, произошедшими 20 октября у здания мэрии Гюмри при попытке задержании главы города Вардана Гукасяна за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В заявлении отмечается, что 20 октября 2025 года в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом страны, в административном здании муниципалитета Гюмри были проведены следственные действия при содействии сотрудников полиции МВД Армении. "С целью воспрепятствования проводимым следственным действиям группа лиц, собравшихся у административного здания муниципалитета Гюмри, в том числе у входов в административное здание и в самом здании, препятствовала расследованию дела, осуществляя различные действия, совершила массовые беспорядки, создающие угрозу общественной безопасности. Эти действия сопровождались насилием, уничтожением и повреждением имущества, в ходе которых также применялось насилие в отношении сотрудников полиции с целью воспрепятствования их законной служебной деятельности", - сообщили в Следственном комитете Армении.

Отмечается, что по этому факту "было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК Армении (участие в массовых беспорядках), ч. 3 ст. 452 УК Армении (воспрепятствование законной должностной или политической деятельности должностного лица) и ч. 1 ст. 486 УК Армении (воспрепятствование осуществлению правосудия или рассмотрению дела)".