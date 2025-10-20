Заседание суда по делу Гуцул продолжится 23 октября

КИШИНЕВ, 20 октября. /ТАСС/. Заседание Апелляционной палаты Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул будет продолжено 23 октября. Об этом сообщила журналистам ее адвокат Наталья Байрам.

"В заседании суда объявлена пауза до четверга. На следующем заседании суд продолжит заслушивать доказательства стороны обвинения", - сказала юрист.

Защищающий проходящую по этому делу Светлану Попан адвокат Константин Бриа обратил внимание журналистов на скорость, с которой судьи изучают это дело. "Больше двух десятков томов примерно за час. В одном томе около 250 страниц. Я сомневаюсь, что судьям удается вникнуть в суть", - прокомментировал ТАСС Бриа.

В августе суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.