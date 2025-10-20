В Армении призвали обеспечить бесперебойную работу детских садов в Гюмри

Сотрудники должны проявлять политическую сдержанность, отметили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта

ЕРЕВАН, 20 октября. /ТАСС/. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении призвало обеспечить бесперебойную работу дошкольных образовательных учреждений Гюмри в соответствии с требованиями законодательства страны.

"Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения получило тревожные сигналы, согласно которым образовательный процесс в некоторых дошкольных образовательных учреждениях Гюмри не был в полной мере организован, детей отправляли домой раньше времени, а родителей или сотрудников призывали к участию в митинге. Указанные действия нарушают право детей на образование, а также требования законодательства Армении, регулирующего сферу образования, которое запрещает партийную, политическую и религиозную пропаганду, а также проведение политических мероприятий в образовательных учреждениях", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В министерстве подчеркнули, что руководители и сотрудники должны проявлять политическую сдержанность, и потребовали от директоров всех образовательных учреждений обеспечить бесперебойность образовательного процесса. В ведомстве также планируют представить отчет в правоохранительные органы на основании поступивших тревожных сигналов.