Сийярто: политики ЕС будут пытаться сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште

Вместо того, чтобы радоваться, что состоится еще один саммит США и России, где может быть сделан большой шаг к миру, европейские политики по-прежнему поддерживают продолжение войны, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 20 октября. /ТАСС/. Многие европейские политики попытаются сделать все возможное, чтобы не допустить встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в заседании Совета ЕС в Люксембурге.

"После сегодняшних выступлений можно прийти к выводу, что значительное число европейских политиков намерены сделать все возможное, чтобы вообще не допустить проведения этого саммита. Вместо того, чтобы радоваться, что состоится еще один саммит США и России, где может быть сделан большой шаг к миру, европейские политики по-прежнему поддерживают продолжение войны и хотят направить на Украину еще больше денег и оружия", - сказал глава МИД в беседе с венгерскими журналистами в Люксембурге, которая транслировалась телеканалом М1.