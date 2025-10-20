Рубио заявил о важности предстоящей встречи Трампа и Путина

Госсекретарь США пообщался 20 октября с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Andrew Harnik/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подчеркнул важность предстоящей встречи между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Госсекретарь Марко Рубио побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить дальнейшие шаги после состоявшегося 16 октября телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным", - указывается в документе. "Госсекретарь подчеркнул важность предстоящих встреч как возможности для Москвы и Вашингтона сотрудничать в достижении прочного урегулирования войны между Россией и Украиной в соответствии с видением президента Трампа", - отмечается в тексте.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.