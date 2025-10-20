WP: Трамп с недовольством говорил Зеленскому, что не получил Нобелевскую премию

При этом американский лидер слушал речь Владимира Зеленского, но никак не реагировал, отметил неназванный европейский дипломат

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме выразил недовольство по поводу того, что не получил Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам неназванного европейского дипломата, Трамп "все говорил и говорил" с Зеленским о "своем недовольстве из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира". При этом американский лидер слушал речь Зеленского, но никак не реагировал.

"Зеленский принес свои карты и все необходимое и объяснял ему [Трампу], но тот не хотел иметь с этим ничего общего", - утверждает еще один источник.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для обсуждения поставок вооружений на Украину и предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера в Будапеште. 18 октября телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что переговоры Трампа и Зеленского были "напряженной, честной и временами неудобной дискуссией".