Внук де Голля назвал Венгрию мостом между Россией, США и Европой

Пьер де Голль также выразил радость по поводу того, что при участии президента Соединенных Штатов Дональда Трампа был установлен мир на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Будапешт и, в частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наводят мосты между Россией, Соединенными Штатами и Европой. Об этом заявил в беседе с ТАСС внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль.

"Я искренне поздравляю премьера Орбана с его мужеством и независимостью. Теперь именно он будет наводить мосты между США, Россией и Европой. Мне бы хотелось, чтобы этим мостом была Франция. Но это Венгрия", - сказал он ТАСС.

Внук де Голля выразил радость по поводу того, что при участии президента США Дональда Трампа был установлен мир на Ближнем Востоке. "Это большая радость. Я хочу, чтобы то же самое произошло и на Украине", - добавил он.

Внук основателя Пятой республики выразил надежду, что "мир будет установлен быстро, сейчас, без промедления", а Франция, "даже если не сразу, примет в этом участие".

16 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По его словам, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею. Позднее Трамп отметил, что встреча может состояться в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".