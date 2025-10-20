Лидер АдГ Вайдель назвала Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа

При этом сопредседатель партии отдельно поблагодарила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, "что он не дает сбить себя с толку в своих усилиях по достижению мира и компромисса"

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель считает, что лучше места, чем Будапешт, для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не найти.

"Нет в мире лучшего места, чем Будапешт, чтобы обсудить, как можно добиться мира в Европе и не допустить и преодолеть очередной раскол на нашем континенте", - заявила лидер АдГ во время визита в венгерскую столицу. Ее слова приводит агентство DPA.

При этом Вайдель отдельно поблагодарила премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за то, "что он не дает сбить себя с толку в своих усилиях по достижению мира и компромисса". По ее мнению, если "уже скоро" состоится встреча Путина и Трампа в Будапеште, то она станет "лучшим доказательством того, что Венгрия идет верным путем".

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.