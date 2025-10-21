Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

Американская сторона, в частности, ждет от Канады "совместного с Европой и Великобританией наращивания экономического давления на Россию путем согласованных усилий Группы семи", отметил глава Минфина Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил коллегам из Великобритании, Германии и Канады, что вашингтонская администрация ожидает усиления экономического давления в отношении России по линии Группы семи (G7). Об этом сообщило американское финансовое ведомство.

Как отмечается в его письменных заявлениях, Бессент на прошлой неделе провел в Вашингтоне встречи с коллегами. В их числе глава британского Минфина Рейчел Ривс, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль и министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Как уточнил американский Минфин, Бессент на встрече с Ривс, "подчеркнул, что администрация [США] ожидает от Европы ведущей роли в наращивании давления на Россию посредством согласованных действий Группы семи". Клингбайлю Бессент заявил, что Вашингтон хочет от европейских стран "активного усиления давления на Россию со стороны Группы семи". На встрече с канадским коллегой министр финансов США также отметил, что американская сторона ждет от Канады "совместного с Европой и Великобританией наращивания экономического давления на Россию путем согласованных усилий Группы семи".

Кроме того, Бессент на встрече с еврокомиссаром по экономике и производительности Валдисом Домбровскис утверждал, что "Европе нужно активно усиливать экономическое давление Группы семи на Россию".

Глава Минфина США 15 октября заявил, что вашингтонская администрация готова ввести новые пошлины против Китая под предлогом закупок им российской нефти, если это сделают европейские союзники США. Вместе с тем министр отметил, что Европарламент сейчас не намерен одобрять такие действия.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября заверил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти. 13 сентября американский лидер заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении Москвы, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса".