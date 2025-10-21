Глава МИД Бланар: Словакия может поддержать новые санкции ЕС против РФ

Это будет сделано при условии, что Брюссель учтет требования Братиславы, подчеркнул министр

ПРАГА, 21 октября. /ТАСС/. Словакия готова поддержать принятие 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза при условии, что Брюссель примет во внимание требования Братиславы. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар после заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Мы находимся в тесном контакте с Еврокомиссией, и сегодня я могу констатировать, что наши предложения более-менее принимают, они включены в предложения, которые обсудят на заседании Совета ЕС в четверг. У меня есть информация, из которой следует, что Еврокомиссия примет требования Братиславы. Словакия, после того как наши предложения учтут, и при поддержке других стран, готова занять позитивную позицию по пакету санкций", - сказал Бланар на видео, размещенном на канале словацкого внешнеполитического ведомства в YouTube.

Он уточнил, что позиция Братиславы по антироссийским рестрикциям "остается все той же" - для Словакии, как заверил глава МИД, принципиально, чтобы "санкции не имели негативного влияния на экономику" страны.

Еврокомиссия обещала принять 19-й пакет санкций в сентябре, но не смогла этого сделать из-за разногласий между странами ЕС. По оценке европейских источников, вероятность согласования санкций на встрече глав МИД остается низкой, скорее всего, эта тема будет отложена до саммита сообщества 23-24 октября.