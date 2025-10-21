Frankfurter Rundschau: план ЕС с активами России ударит по европейцам

Если Россия не будет выплачивать Украине репарации, то ответственность за кредит могут понести страны - члены ЕС, пишет газета

Редакция сайта ТАСС

© Carsten Koall/ Getty Images

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Намерение Евросоюза обеспечить "репарационный кредит" Украине за счет замороженных российских активов в конечном итоге ударит по рядовым европейским налогоплательщикам, которым придется заплатить за решения Брюсселя. Об этом сообщила газета Frankfurter Rundschau.

Предполагаемый кредит для Киева, как утверждает издание, базируется на идее, что Украина сможет вернуть предоставленный ей заем, поскольку после конфликта Россия должна выплатить ей репарации, хотя даже сторонники "репарационного кредита" допускают, что "риск дефолта по кредитам" на Украине "составляет почти 100%". Если Москва не пойдет на выплату Киеву репараций, "ответственность [за кредит] могут понести страны - члены ЕС", и в конечном итоге за действия Брюсселя придется заплатить европейским налогоплательщикам, заключила газета.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине. Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства Западом замороженных российских резервов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.