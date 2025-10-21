Экс-чиновники ЕС раскритиковали решение ЕК не вводить санкции против Израиля

Глава европейской дипслужбы Кая Каллас упустила "важный момент" в вопросе юридической ответственности еврейского государства, отметил экс-представитель Евросоюза на палестинских территориях Свен Кюн фон Бургсдорф

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Экс-представитель Евросоюза на палестинских территориях Свен Кюн фон Бургсдорф и бывший советник двух представителей ЕС по внешней политике Натали Точчи раскритиковали решение Еврокомиссии (ЕК) о приостановке санкционного давления на Израиль.

В сентябре ЕК предложила принять комплекс мер в отношении Израиля в связи с его действиями в секторе Газа. В рамках пакета предлагалось приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, в частности лишить израильские товары преференциального доступа на европейский рынок. Позже страны Евросоюза фактически приостановили обсуждение возможных санкций против Израиля после появления плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Санкции - это не просто мера, призванная побудить и заставить третью сторону изменить или скорректировать свое поведение. Ограничительные меры - это часть инструментов, которые ЕС использует для реагирования на нарушения как европейского, так и международного права", - сказал фон Бургсдорф в интервью британской газете The Guardian. По его словам, глава европейской дипслужбы Кая Каллас упустила "важный момент" в вопросе юридической ответственности Израиля.

При этом Точчи подчеркнула, что "сейчас нужно продолжать оказывать давление" на Тель-Авив, так как "реализация плана [Трампа] не является чем-то само собой разумеющимся". Помимо этого, фон Бургсдорф считает, что ЕС должен обеспечить "недостающие звенья" в плане главы Белого дома, в том числе разрешение ситуации с поселенцами на Западном берегу реки Иордан и "создание двух государств".

О плане Трампа

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в Газе и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в Газе, связанные в том числе с вопросами управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.