WP указала на сходство премьера Такаити и Трампа

По данным газеты, Токио "впервые избрал женщину своим лидером, "ястреба", исповедующую принцип "Япония прежде всего"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити © Yuichi Yamazaki/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Политические взгляды нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити, несомненно, найдут отклик у президента США Дональда Трампа, придерживающегося лозунга America First ("Америка прежде всего"). Такое мнение высказала газета The Washington Post (WP) в редакционной статье.

Читайте также

Преемница Синдзо Абэ и "железная леди". Как Санаэ Такаити стала премьер-министром Японии

Как пишет издание, Япония "впервые избрала женщину своим лидером, "ястреба", исповедующую принцип "Япония прежде всего". Подход Такаити к политике национальной безопасности, "несомненно, найдет отклик у Трампа", уверена газета. WP отмечает, что Такаити "верит в прочный альянс США и Японии в сфере безопасности" и заявляет о стремлении нарастить военный потенциал страны. По мнению издания, в этом ее взгляды могут совпасть со стремлением американского лидера к тому, чтобы "другие страны играли более активную роль в обеспечении своей национальной безопасности".

WP указывает и еще на одно сходство двух политиков, которым предстоит личная встреча уже в конце этой недели, когда Трамп, как сообщало ранее агентство Киодо, посетит Японию с официальным визитом. Такаити, пишет газета, - "ярая националистка и сторонница политики безопасности", которая пришла к власти, воспользовавшись "популистскими антииммигрантскими настроениями [в японском обществе], пообещав под лозунгом "Япония прежде всего" поставить национальные интересы и экономику страны на первое место".

The Washington Post при этом отмечает, что Такаити пришла к власти в период политической нестабильности, став четвертым японским премьер-министром за пять лет. Газета считает, что перед ней стоит сложная задача, так как ряд требований Трампа к Токио "могут противоречить ее принципу "Япония прежде всего". В частности, издание указывает на то, что Вашингтон намерен добиться от Токио повышения финансирования военных баз США, расположенных в Японии. Кроме того, Такаити ранее критически высказывалась по поводу торгового соглашения двух стран, так как оно не во всех аспектах отвечает японским интересам.