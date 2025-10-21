В Париже проходит акция в поддержку Саркози перед его заключением в тюрьму

Сторонники экс-президента Франции собрались недалеко от его дома на улице Сурс

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Сторонники экс-президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007-2012 годах, собрались недалеко от его дома на улице Сурс в XVI округе Парижа, чтобы поддержать бывшего главу государства перед его заключением в тюрьму по делу о ливийском финансировании избирательной кампании 2007 года. Как передает корреспондент ТАСС, в демонстрации принимают участие сотни человек, парижане продолжают прибывать на место проведения акции.

Присутствующие поют гимн Франции - "Марсельезу" и скандируют лозунги "Справедливость!", "Саркози - наш президент!", "Николя!".

"Это слишком сурово. Бывший президент не должен сидеть в тюрьме", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС парижанка по имени Анн, приехавшая поддержать Саркози.

Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози 50 млн евро на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии. Парижский суд признал опубликованный документ поддельным.