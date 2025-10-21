Саркози поместили в тюрьму Санте
07:42
обновлено 07:52
ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, помещен в тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Машина, в которой находится Саркози, заехала на территорию тюрьмы. Экс-президента сопровождают его адвокаты.