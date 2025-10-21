Реклама на ТАСС
Саркози поместили в тюрьму Санте

Экс-президента Франции сопровождают его адвокаты
Редакция сайта ТАСС
07:42
обновлено 07:52
Александр Васильев/ ТАСС
© Александр Васильев/ ТАСС

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, помещен в тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Машина, в которой находится Саркози, заехала на территорию тюрьмы. Экс-президента сопровождают его адвокаты. 

