МИД Японии возглавил занимавший этот пост Тосимицу Мотэги

Главой оборонного ведомства стал Синдзиро Коидзуми

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Тосимицу Мотэги, занимавший пост министра иностранных дел Японии в период с 2019 по 2021 годы, в новом правительстве премьер-министра Санаэ Такаити вновь занял этот пост, а главой оборонного ведомства стал 44-летний Синдзиро Коидзуми (сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми).

Список членов нового правительства, сформированного первой в истории Японии женщиной-премьером Такаити, представил новый генеральный секретарь кабмина Минору Кихара, который в прошлом занимал пост министра обороны.

Новым министром экономики, торговли и промышленности стал Рёсэй Акадзава, который был главным представителем японской стороны на переговорах с США по пошлинам. Ёсимаса Хаяси, занимавший в администрации Сигэру Исибы должность генсека кабмина, стал министром по административным делам и коммуникациям. Новым председателем Национальной комиссии общественной безопасности стал Дзиро Акама. В правительстве Санаэ Такаити, помимо нее, только одна женщина - Катаяма Сацуки возглавила Министерство финансов Японии.

Позднее состав нового правительства будет утвержден императором Нарухито.