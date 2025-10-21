За участие в акции протеста у мэрии Гюмри задержали 33 человека

Их арестовали по делу о массовых беспорядках

ЕРЕВАН, 21 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Армении задержал 33 человека по делу о массовых беспорядках на акции в поддержку мэра Гюмри Вардана Гукасяна. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Следкома Армении Кима Авдалян.

"В Гюмри в рамках уголовного производства, инициированного по признакам участия в массовых беспорядках и воспрепятствования осуществлению правосудия, арестованы 33 человека", - сообщила собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил о возбуждении уголовного дела по факту участия в массовых беспорядках и воспрепятствования осуществлению правосудия в связи с событиями, произошедшими 20 октября у здания мэрии Гюмри при попытке задержания главы города Гукасяна за взяточничество. 20 октября утром силовики пришли с обысками в мэрию Гюмри. Позже Антикоррупционный комитет Армении сообщил о задержании восьми человек в рамках расследования дела о взятках в особо крупном размере. Решением суда Гукасян арестован на два месяца. Несколько тысяч граждан пришли к муниципалитету, чтобы попытаться воспрепятствовать задержанию главы города. Гукасян был избран мэром Гюмри по списку Коммунистической партии Армении. Его избрание неоднократно критиковал премьер-министр Никол Пашинян, который указывал на необходимость "решения этого вопроса".