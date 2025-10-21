Адвокат Ингрен: Саркози намерен доказать свою невиновность

Бывший президент республики стал жертвой несправедливости, заявил один из его адвокатов

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Экс-президент Франции Николя Саркози, помещенный в парижскую тюрьму Санте для отбывания пятилетнего срока по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года, намерен доказать свою невиновность. Об этом заявил один из его адвокатов Кристоф Ингрен.

"Единственный способ добиться освобождения президента сейчас - это ходатайство об освобождении, которое будет рассмотрено в течение месяца. Это настоящая несправедливость. [Для Саркози] это очень тяжелое испытание, но он встречает его с решимостью, и это усиливает его ярость, требующую доказать свою невиновность", - сказал он в эфире телеканала LCI.

Адвокат добавил, что "на данный момент иск уже подан в Апелляционный суд Парижа и будет рассмотрен в течение месяца". По словам Ингрена, "тяжело находиться в заключении, когда ты жертва несправедливости". Саркози был готов к этим испытаниям, добавил он.

Саркози 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов во Франции, агентство Mediapart сообщило, что лидер Ливии (в 1969-2011 годах) Муаммар Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте постановление, подписанное секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии. Парижский суд признал опубликованный документ поддельным.