NYT: Такаити сдвинет политику Японии еще правее по лекалам движения MAGA Трампа

По данным газеты, новый премьер-министр Японии придерживается жесткой линии в отношении Китая, а также выступает за ужесточение иммиграции

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити сдвинет политику страны еще правее, так как ее подход имеет сходство со стилем движения президента США Дональда Трампа MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"). Такое мнение выразила американская газета The New York Times (NYT).

Такаити, как ожидается, "сдвинет Японию еще дальше вправо, реагируя на недавнюю популистскую волну [внутри страны], которая имеет некоторое сходство с движением Трампа MAGA", считает издание. NYT отмечает, что Такаити придерживается жесткой линии в отношении Китая, а также выступает за ужесточение иммиграции и стремится переписать историю, "преуменьшив злодеяния Японии во время Второй мировой войны".

Главным вызовом для нового премьер-министра NYT считает отношения с США в военном и экономическом плане, так как внутри страны есть недовольные решением Трампа об увеличении тарифов и его намерением добиться от Токио повышения финансирования военных баз США, расположенных в Японии.

Депутаты ключевой нижней палаты парламента Японии во вторник большинством голосов избрали председателя Либерально-демократической партии Санаэ Такаити 104-м премьер-министром страны. Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером.