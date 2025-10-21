Реклама на ТАСС
WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что хочет мира, а не споров о земле

По данным газеты, президент США уточнил, что "его главным приоритетом" является прекращение вооруженного конфликта
Редакция сайта ТАСС
09:59

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме 17 октября, что не стоит рассчитывать на поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву в ближайшее время. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп уточнил, что "его главным приоритетом" является прекращение вооруженного конфликта на Украине, а не предотвращение возможных территориальных уступок. При этом американский президент был резок с Зеленским в ходе их встречи и "временами выражал разочарование", сообщили источники издания.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с главой российского государства Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, обсуждались в том числе вопросы поставок вооружения на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште. Позднее сам Зеленский признал, что на встрече представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. СМИ по итогам также сообщали, что Трамп отказался предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk. 

