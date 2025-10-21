Reuters: полиция не сможет вернуть украденные украшения из Лувра

Агентство отмечает, что ограбление могли совершить лишь несколько преступных групп

Обстановка у Лувра, где недавно произошло ограбление © Александр Васильев/ ТАСС

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. Французская полиция может задержать преступников, похитивших 19 октября драгоценности из Лувра, однако украденное может быть безвозвратно утрачено. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

По их оценкам, подобное ограбление могли совершить лишь несколько преступных групп, которые, вероятно, уже находятся в поле зрения полиции. При этом украденные ценности легко можно разобрать на части и быстро продать на черном рынке.

"Если я краду [картину] Ван Гога - это все равно Ван Гог. Я не могу продать его нигде, кроме как на черном рынке произведений искусства. Однако если я краду ювелирные изделия, я могу сбыть их на черном рынке как драгоценные камни", - пояснил эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Бальселис.

Главная проблема, по мнению экспертов, заключается в том, как быстро преступники смогут изменить внешний вид украшений и сбыть похищенное. "Как только они [драгоценные камни] будут разделены на мелкие, дело сделано. Это конец. Мы уже никогда не увидим эти предметы в целости. Процент возвращенных украденных произведений искусства очень мал. В случае с ювелирными изделиями этот процент еще ниже", - заявил агентству основатель организации, специализирующейся на поиске похищенных произведений искусства, Art Recovery International Кристофер Маринелло.

Кража королевских драгоценностей из Лувра, самого посещаемого музея мира, свидетельствует о серьезных пробелах в системе безопасности, считает нидерландский специалист по расследованию краж произведений искусства Артур Бранд. Эксперт пояснил, что полностью защитить музей невозможно, но можно усложнить задачу преступникам: если увеличить время, необходимое для проникновения и побега, это отпугнет большинство воров. Как правило, они отказываются от планов, если понимают, что операция займет более 6-8 минут - времени, за которое обычно прибывает полиция.

Об ограблении Лувра

Утром 19 октября министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении Лувра. По предварительным данным следствия, из главного парижского музея украдены ювелирные украшения из коллекции Наполеона. Министр сообщила, что на похищение бесценных предметов у преступников ушло четыре минуты. Как проинформировал глава МВД республики Лоран Нуньес, злоумышленники проникли в здание со стороны набережной Сены, где велись строительные работы. Для проникновения в музей они использовали автовышку.

Предыдущее ограбление произошло в Лувре в 1998 году, когда в разгар дня из одного из залов была украдена картина французского художника Камиля Коро, ее так и не нашли. В 1911 году из парижского музея была украдена "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи, которую похитил итальянский стекольщик, пожелавший вернуть полотно на родину.