Представитель Фицо счел справедливым приговор стрелявшему в премьера

Юрист Давид Линдтнер назвал осужденного Юрая Цинтулу террористом

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 21 октября. /ТАСС/. Юрист Давид Линдтнер, представлявший премьера Словакии Роберта Фицо на суде со стрелявшим в него писателем-пенсионером Юраем Цинтулой, считает справедливым вынесенный ему приговор о тюремном заключении сроком на 21 год. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Читайте также

Случаи покушений на первых лиц государств

"Цинтула - террорист, который хотел создать определенный прецедент, [смысл которого] заключается в том, что в демократическом и правовом государстве политические споры могут решаться насильственными средствами", - сказал Линдтнер.

Специализированный уголовный суд в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия) приговорил к 21 году заключения Цинтулу, совершившего 15 мая 2024 года покушение на Фицо. Он был осужден по статье о терроризме.

Цинтула совершил покушение на главу правительства Словакии в городе Гандлова (западная часть республики). Премьер получил несколько огнестрельных ранений, перенес серию хирургических операций и смог вернуться к исполнению служебных обязанностей только через два с половиной месяца. Медики утверждают, что Фицо чудом остался в живых.