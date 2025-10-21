Нетаньяху обсудил план Трампа по Газе с главой разведки Египта

Премьер-министр Израиля отметил, что стороны также затронули укрепление двусторонних отношений и регион

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в Иерусалиме с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом реализацию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, а также укрепление двусторонних отношений и регион. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда специалистов провели встречу с главой египетской разведки в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме", - говорится в заявлении.

В ведомстве премьера добавили, что стороны обсудили "продвижение плана президента США Трампа [по урегулированию в секторе Газа], израильско-египетские отношения и укрепление мира между двумя странами, а также региональные вопросы".