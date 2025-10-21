Политик Мема: Лондон может вновь попытаться сорвать мирные переговоры по Украине

Визит Владимира Зеленского 24 октября может повлечь за собой попытку срыва встречи, сообщил член национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы"

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Член национально-консервативной партии Финляндии "Альянс свободы" Армандо Мема предположил, что визит Владимира Зеленского в Лондон 24 октября - перед запланированным саммитом РФ и США в Будапеште - может повлечь за собой попытку срыва мирных переговоров по Украине.

"Зеленский посетит Лондон перед встречей с [американским лидером Дональдом] Трампом и [президентом РФ Владимиром] Путиным. Британцы снова скажут ему [Зеленскому] не участвовать в заключении договоренностей? Сорвут ли они мирные переговоры, как это было в 2022 году? Скорее всего", - написал Мема в X.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту. Сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил журналистам, что подготовка к саммиту РФ и США в Будапеште идет.

Зеленский 20 октября заявил о желании участвовать во встрече Трампа и Путина, но сразу же стал выдвигать условия - что согласен на трехстороннюю встречу или на непрямые переговоры при посредничестве Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 21 октября в ответ на вопрос, как оценивают в Кремле слова Зеленского о готовности присоединиться к саммиту РФ и США и может ли такой вариант быть шагом к компромиссу, заявил журналистам, что детали будущего саммита в Будапеште пока не определены.

24 октября в Лондоне состоится встреча так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Киеву. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, на ней будет присутствовать и Зеленский.

Срыв переговоров в 2022 году

С начала специальной военной операции Россия и Украина вели переговоры: сначала на территории Белоруссии, а в конце марта 2022 года в Стамбуле. К этому моменту делегации парафировали проект соглашения, в который входили, в частности, обязательства Украины по нейтральному, внеблоковому статусу и отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. Как позднее признал глава украинской делегации Давид Арахамия, это произошло по предложению занимавшего в то время пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который специально для этого прибыл в Киев.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что именно Джонсон не дал шанса Украине на мирное урегулирование ситуации.