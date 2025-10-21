Штайнмайер: ФРГ и Австрия поддерживают мирные усилия США по Украине

Президент Германии отметил, что для устойчивого мира необходимы переговоры с участием украинской стороны

Редакция сайта ТАСС

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер © Hesham Elsherif/ Getty Images

ВЕНА, 21 октября. /ТАСС/. Германия и Австрия приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по поискам вариантов мирного урегулирования украинского кризиса. Такое заявление сделал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом.

"Как ранее отметил президент Ван дер Беллен, у наших стран есть желание мира на Украине. Мы рады тому, что США участвуют в переговорном процессе", - заявил он в ходе визита в Вену, который продлится три дня. При этом, по его словам, и Германия, и Австрия "хотят не только прекращения огня, но и устойчивого" мира. Соответствующие переговоры, как представляется германскому лидеру, "должны пройти при участии Украины".

Вместе с тем Штайнмайер заявил, что "подробно обсудил" с Ван дер Белленом, "как можно и дальше укреплять Украину, одновременно усиливая давление на Россию".

16 октября Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лидеры условились встретиться в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут подготовку к встрече, которая может быть организована в венгерской столице.

20 октября генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии Австрии - Австрийской партии свободы - Кристиан Хафенекер заявил, что правительство альпийской республики своим курсом на размытие нейтралитета разрушило авторитет страны в качестве мирного посредника, упустив возможность стать площадкой для будущего российско-американского саммита.