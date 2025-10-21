Министр культуры назвала исправными системы безопасности Лувра при ограблении

По ее словам, произошедшее "стало глубокой раной для всего французского общества"

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Системы безопасности Лувра в день ограбления, 19 октября, работали исправно. Об этом заявила министр культуры Франции Рашида Дати, отвечая на вопросы депутатов в Национальном собрании (нижней палате парламента).

"Были ли системы безопасности Лувра неисправны? Нет, они действовали", - подчеркнула она.

По словам Дати, "ограбление Лувра стало глубокой раной для всего французского общества". "Преступники понесут ответственность", - сказала министр культуры.