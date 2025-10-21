ТАСС: США в ближайшее время не планируют встречу Трампа и Путина

Госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел Сергей Лавров провели продуктивный разговор, также представитель американской администрации

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Администрация США в ближайшее время не планирует проведение встречи президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, как и встречи госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом заявил в ответ на запрос ТАСС представитель американской администрации.

"Госсекретарь Рубио и министр иностранных дел Лавров провели продуктивный разговор. Вследствие этого дополнительная личная встреча госсекретаря и министра иностранных дел не требуется, также в ближайшем будущем не планируется встреча президента Трампа с президентом Путиным", - заявил американский чиновник.

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что лидеры условились встретиться в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут подготовку встречи лидеров, которая может быть организована в столице Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.

20 октября Лавров и Рубио провели телефонный разговор, обсудив возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе телефонных переговоров Путина с Трампом.