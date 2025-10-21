Блогер Шарий: Зеленский обвинил в провальной встрече с Трампом Буданова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский обвинил в неудачных для себя итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне главу своего офиса Андрея Ермака, возвысив в противовес ему руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Такое мнение выразил украинский блогер Анатолий Шарий.

"По прилете в Киев Зеленский сделал Ермака основным виновником своего провала. <...> Против Буданова или окружения должны были сформировать уголовные дела. В итоге эти планы отменены. И Буданов, напротив, выдвинулся вперед. Буданов сейчас является человеком, который выдвинулся на место Ермака. Во всяком случае временно. Потому что Буданов отговаривал Зеленского от этой поездки и уверял его в том, что, по его информации, ничего хорошего в Штатах Зеленского не ждет", - написал блогер в своем Telegram-канале.

17 октября Трамп встретился с Зеленским в Белом доме, обсуждались в том числе вопросы поставок оружия на Украину и предстоящая встреча президентов РФ и США в Будапеште. Позднее Зеленский признал, что на встрече представители команды Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса. Кроме того, СМИ по итогам сообщили, что Трамп отказался предоставить украинской стороне крылатые ракеты Tomahawk ("Томагавк").