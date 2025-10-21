В конгрессе заявили, что законопроект о санкциях против РФ зависит от Трампа

Инициативу вынесут на рассмотрение, когда Белый дом сочтет, что для них это было бы полезно, указал лидер республиканского большинства в верхней палате органа Джон Тьюн

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Республиканское большинство в сенате конгресса будет готово поставить на голосование законопроект об ужесточении санкций в отношении России, когда того захочет американский президент Дональд Трамп. Об этом заявил журналистам лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Мы хотим вынести его на рассмотрение, когда Белый дом сочтет, что для них это было бы полезно - в плане того, чтобы добиться присутствия [президента России Владимира] Путина за столом [переговоров], а также чтобы достичь сделки с целью положить конец войне [на Украине]", - сказал законодатель, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе упомянутого документа.