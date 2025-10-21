Telegraph: "коалиция желающих" обсудит план урегулирования на Украине

Мирное предложение разработали наподобие плана прекращения огня в секторе Газа, передает газета со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 21 октября. /ТАСС/. "Коалиция желающих" по оказанию помощи Киеву на встрече в Лондоне, запланированной на 24 октября, планирует обсудить план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Daily Telegraph.

По их информации, само мирное предложение разработано европейскими странами совместно с Киевом наподобие плана прекращения огня в секторе Газа, который был подготовлен администрацией президента США Дональда Трампа. Как говорится в статье, идея "сыграть на американском эго" принадлежит советнику премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Джонатану Пауэллу.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, за реализацией предложенного плана будет следить специальный совет под председательством Трампа. План включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и при этом постепенное снятие санкций с России. Все эти пункты, согласно европейскому предложению, будут реализованы лишь после того, как Россия и Украина согласятся на прекращение огня.

Детали плана еще обсуждаются и могут измениться, подчеркивает агентство. По словам источников, любое предложение должно быть одобрено США, европейские чиновники могут вылететь в Вашингтон на этой неделе.