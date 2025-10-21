Генсек НАТО вылетает в США с экстренным визитом

Также Марк Рютте встретится с американским президентом Дональдом Трампом

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте вылетает с экстренным визитом в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

"21-22 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправится в Вашингтон. Он встретится с президентом США Дональдом Трампом. Подходов к прессе не будет", - сообщила пресс-служба альянса.

Этот визит не значился в программе генсека.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Рютте 21 октября посетит Вашингтон с необъявленным визитом.

По их информации, Рютте встретится Трампом 22 октября. Корреспондент Reuters Грэм Слэттери отметил, что "Европа спешит отреагировать на последние дипломатические усилия Трампа".

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что европейские страны совместно с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Агентство подчеркнуло, что детали плана еще обсуждаются и могут измениться, поскольку любое предложение должно быть одобрено США, в связи с чем европейские чиновники на этой неделе могут посетить Вашингтон для консультаций с Белым домом.

При этом участие европейских стран в планируемой встрече президента России Владимира Путина и Трампа не предусматривается. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о присутствии на российско-американском саммите в Будапеште кого-либо от стран ЕС пока говорить преждевременно.

В новость внесены изменения (22:44 мск) - добавлена информация пресс-службы НАТО.